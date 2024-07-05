На Лазурном Берегу Франции задержали трёх членов украинской ОПГ "Залютинские"
Во Франции задержали трёх членов украинской ОПГ "Залютинские". Об этом сообщили журналисты газеты Figaro со ссылкой на источник в местной полиции.
Уточняется, что преступников поймали в районе Лазурного Берега в ходе совместной операции французских правоохранителей и киевских властей. В списке задержанных оказался предполагаемый главарь банды, а также двое его сообщников, причастных к кражам, угонам авто и другим преступлениям. Журналисты отметили, что в ходе обысков у них было изъято 16 тысяч евро наличными, сканер частот и бинокль ночного видения.
В издании добавили, что преступники перебрались за рубеж после начала спецоперации на Украине. Знаменитая ОПГ "Залютинские" сформировалась ещё в 2014 году в районе Харькова, членов банды подозревают в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.
Ранее на Украине задержали депутата Верховной рады Николая Тищенко, ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы бывшего военного. В ходе обысков у него нашли пачки незадекларированных наличных денег и часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 40 тысяч долларов (около трёх с половиной миллионов рублей). По данным СМИ, в молодости депутат был бригадиром ОПГ "Савлохи".
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