На Лазурном Берегу Франции задержали трёх членов украинской ОПГ "Залютинские"

Во Франции задержали трёх членов украинской ОПГ "Залютинские". Об этом сообщили журналисты газеты Figaro со ссылкой на источник в местной полиции.

Уточняется, что преступников поймали в районе Лазурного Берега в ходе совместной операции французских правоохранителей и киевских властей. В списке задержанных оказался предполагаемый главарь банды, а также двое его сообщников, причастных к кражам, угонам авто и другим преступлениям. Журналисты отметили, что в ходе обысков у них было изъято 16 тысяч евро наличными, сканер частот и бинокль ночного видения.

В издании добавили, что преступники перебрались за рубеж после начала спецоперации на Украине. Знаменитая ОПГ "Залютинские" сформировалась ещё в 2014 году в районе Харькова, членов банды подозревают в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.