"Пара "Цирконов" – и Лондона нет": В Британии предрекли отказ от оголтелой риторики по России после смены власти

Великобритания не изменил отношение к России после прихода к власти Лейбористской партии во главе с новым премьером Киром Стармером, но и на открытое столкновение страна не решится. Этим прогнозом поделился доктор политических наук Илдус Ярулин.

"По большому счёту отношение к России не изменится. Другое дело, что, может быть, будет меньше вот такой уж прямо оголтелой риторики. То есть она будет менее агрессивная", – объяснил политолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его оценке, главным для властей Британии станет сдерживание, а не прямая агрессия. То есть они начнут поддерживать напряжённые отношения с Россией, но действовать не своими руками, а через Украину, Румынию или Молдавию. Но Великобритания никогда не решится на прямое столкновение с Москвой, заметил эксперт.

"Там прекрасно понимают, что наши атомные подводные лодки у берегов в Великобритании – это запуск пары "Цирконов", и Лондона не будет. То есть для этого никто доводить не будет", — подчеркнул Ярулин.