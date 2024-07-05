"Пара "Цирконов" – и Лондона нет": В Британии предрекли отказ от оголтелой риторики по России после смены власти
Политолог Ярулин: Лейбористы Британии не решатся на прямое столкновение с РФ
Политолог объяснил, как повлияет на Россию победа лейбористов на выборах в Британии. Обложка © freepik/rawpixel-com
Великобритания не изменил отношение к России после прихода к власти Лейбористской партии во главе с новым премьером Киром Стармером, но и на открытое столкновение страна не решится. Этим прогнозом поделился доктор политических наук Илдус Ярулин.
"По большому счёту отношение к России не изменится. Другое дело, что, может быть, будет меньше вот такой уж прямо оголтелой риторики. То есть она будет менее агрессивная", – объяснил политолог в беседе с РИА "ФедералПресс".
По его оценке, главным для властей Британии станет сдерживание, а не прямая агрессия. То есть они начнут поддерживать напряжённые отношения с Россией, но действовать не своими руками, а через Украину, Румынию или Молдавию. Но Великобритания никогда не решится на прямое столкновение с Москвой, заметил эксперт.
"Там прекрасно понимают, что наши атомные подводные лодки у берегов в Великобритании – это запуск пары "Цирконов", и Лондона не будет. То есть для этого никто доводить не будет", — подчеркнул Ярулин.
Вместе с тем эксперт считает, что британский народ отказался от политики, которую проводили Лиз Страсс, Борис Джонсон и Риши Сунак. То есть теперь никто не будет ездить и обниматься с Владимиром Зеленским. Но отказа от поддержки Киева ждать не стоит – она просто не будет такой демонстративной, заключил он.
Напомним, 5 июля лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьера Великобритании. Он в свой 61 год смог получить мандат на формирование правительства от короля Карла III. В ближайшее время Стармер поедет в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с первым обращением к нации.