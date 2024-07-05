Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана умывается каждое утро. Там показали ритуалы "милой дамы". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Это уже обычай. Традиция. Мы бы сказали — ритуал. Белая медведица Хаарчаана прихорашивается по утрам. За великолепной шерстью наша красавица старательно ухаживает, особое внимание уделяя лапам", — отметили в пресс-службе.

На самом деле у этой симпатяги совершенно не белая шерсть, несмотря на то что Хаарчаана — белая медведица. Её шубка имеет прозрачный окрас. Подобный эффект появился из-за отражения солнечного света. Полые и лишённые пигментной окраски волоски пропускают только УФ-лучи. Именно это и помогает мишкам получить хорошую теплоизоляцию.