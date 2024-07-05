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5 июля, 19:24

Биолог назвал причину массового появления богомолов в Москве и Подмосковье

Биолог Марьинский: Богомолы могут стать неотъемлемой частью фауны

Богомолы начали появляться в Москве из-за смягчения климата и мягких зим. Обложка © freepik/wirestock

Богомолы начали появляться в Москве из-за смягчения климата и мягких зим. Обложка © freepik/wirestock

Жители Москвы начали всё чаще замечать богомолов в городе. Если раньше насекомые жили в южных регионах России, то сейчас они буквально везде. О том, почему эти зелёные непонятные жучки оказались в центральной части страны, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Несмотря на то что богомолы не выглядят как хорошие летуны, они летают очень хорошо и преодолевают большие расстояния, залетая далеко на север. В последние годы на юге Московской области появились устойчивые популяции этого вида насекомых",  рассказал эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, богомолы появились в Москве уже давно, но сейчас они продвигаются на север. Главная причина миграции — смягчение климата и мягкие зимы. Если в ближайшие пару лет ситуация будет такой же, то насекомые станут для нас как комары или мухи — неотъемлемой частью фауны.

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"Для человека богомолы не представляют никакой опасности. Но у них довольно мощные челюсти, поэтому если их схватить, то они обязательно попытаются укусить. Но их челюсти не способны пробить кожу. Кроме того, богомолы не ядовиты и сами по себе в атаку на человека не пойдут", — добавил Марьинский.

Кстати, эти зелёные жучки на самом деле даже полезны. Они питаются теми самыми комарами и мухами. Так что на даче насекомое может стать не просто помощником, но и другом. Кстати, в Москве критически увеличилось и количество клещей. Опасность быть укушенным сохранялась в июне и продолжает сохраняться сейчас.

Наталья Афонина
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