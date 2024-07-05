Биолог назвал причину массового появления богомолов в Москве и Подмосковье

Жители Москвы начали всё чаще замечать богомолов в городе. Если раньше насекомые жили в южных регионах России, то сейчас они буквально везде. О том, почему эти зелёные непонятные жучки оказались в центральной части страны, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Несмотря на то что богомолы не выглядят как хорошие летуны, они летают очень хорошо и преодолевают большие расстояния, залетая далеко на север. В последние годы на юге Московской области появились устойчивые популяции этого вида насекомых", — рассказал эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, богомолы появились в Москве уже давно, но сейчас они продвигаются на север. Главная причина миграции — смягчение климата и мягкие зимы. Если в ближайшие пару лет ситуация будет такой же, то насекомые станут для нас как комары или мухи — неотъемлемой частью фауны.

"Для человека богомолы не представляют никакой опасности. Но у них довольно мощные челюсти, поэтому если их схватить, то они обязательно попытаются укусить. Но их челюсти не способны пробить кожу. Кроме того, богомолы не ядовиты и сами по себе в атаку на человека не пойдут", — добавил Марьинский.