Коклюш, сифилис, ветрянка: Екатеринбуржцы бьют рекорды по инфекционным заболеваниям

За 2023 год жители Екатеринбурга ещё больше начали заражаться различными инфекционными болезнями. Например, в 22,5 раза увеличилось число пациентов с коклюшем и в 7,7 раза — с хроническим гепатитом С. Об этом сообщает Ura.ru.

"Рост заболеваемости в 2023 году в Екатеринбурге по сравнению с 2022 годом зарегистрирован по большинству инфекционных заболеваний. Это ветрянка (на 24%), острая кишечная инфекция, хронический гепатит С (в 2,7 раза) и В (в 3,7 раза), энтеровирусная инфекция (в 3 раза), гельминтозы (на 54%), коклюш (в 22,5 раза), скарлатина (в 5,4 раза), менингококковая инфекция (в 5,9 раза)", — отметила глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина.