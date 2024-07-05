Опрос показал, что мужчины начинают ухаживать за собой только после 25 лет

Почти 85 процентов россиянок на постоянной основе пользуются различными уходовыми и косметическими средствами. При этом мужчины начинают заботиться о себе примерно после 25 лет, и то — лишь 66 процентов. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Больше половины девушек ежедневно проводят домашние бьюти-ритуалы. Самыми популярными средствами являются пенка для умывания, гигиеническая помада и маски для лица. Также дамы от 18 до 25 лет часто включают в уход средства для скрабирования и патчи.

Мужчины же не спешат и немного отстают от девчонок. Примерно 27 процентов представителей сильного пола начинают заботиться о состоянии кожи по совету родителей. Чаще всего в мужской косметичке можно найти мыло, пену и другие средства для бритья.

Женская аудитория намного чаще замечает на своём лице различные недостатки. Где-то 61 процент девушек говорит о проблемной коже. У мужчин таких случаев меньше — 40 процентов. Кстати, россиянки до 25 лет больше остальных знают о состоянии своего лица. Они стараются подобрать различные косметические средства именно под особенности кожи. Молодое поколение при этом вкладывает в процесс ухода смысл.