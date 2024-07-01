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1 июля, 12:36

На маркетплейсах в РФ заметили косметику бренда, который поддержал теракт в Крыму в 2022 году

Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд Lamel возобновил продажи в России

Косметика поддержавшего атаку на Крымский мост британского бренда Lamel вернулась на маркетплейсы в России. В частности, речь идёт об онлайн-площадках Ozon и Wildberries.

Доставить косметику обещают начиная с 5 июля. Однако есть некоторые позиции, которые могут привезти уже 2-го или 3 июля. Также на маркетплейсах встречаются и положительные отзывы на эту продукцию. Иная ситуация в физических магазинах, там косметики по-прежнему нет.

В 2022 году стало известно, что российские магазины перестали продавать косметику Lamel из-за постов о теракте в Крыму. Минпромторг РФ тогда проинформировал магазины о скандальных публикациях компании. В результате товары бренда сняли с продажи, а после они пропали и с крупных онлайн-площадок.

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Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал, что следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Дарья Нарыкова
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