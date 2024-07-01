На маркетплейсах в РФ заметили косметику бренда, который поддержал теракт в Крыму в 2022 году
Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд Lamel возобновил продажи в России
Косметика поддержавшего атаку на Крымский мост британского бренда Lamel вернулась на маркетплейсы в России. В частности, речь идёт об онлайн-площадках Ozon и Wildberries.
Доставить косметику обещают начиная с 5 июля. Однако есть некоторые позиции, которые могут привезти уже 2-го или 3 июля. Также на маркетплейсах встречаются и положительные отзывы на эту продукцию. Иная ситуация в физических магазинах, там косметики по-прежнему нет.
В 2022 году стало известно, что российские магазины перестали продавать косметику Lamel из-за постов о теракте в Крыму. Минпромторг РФ тогда проинформировал магазины о скандальных публикациях компании. В результате товары бренда сняли с продажи, а после они пропали и с крупных онлайн-площадок.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал, что следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
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