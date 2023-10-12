Россиянки остались без уходовой косметики из-за войны Израиля с ХАМАС

Поставки израильской косметики в Россию оказались парализованы. Сейчас запасы крупных торговых сетей составляют менее половины от прежнего ассортимента. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в отрасли.

По его данным, проблемы с логистикой начались после обострения конфликта с палестинскими радикалами. Сейчас отправка продукции большинства брендов остановлена, а новые даты пока не известны, так что у большинства крупных российских сетей, работающих на прямых поставках косметики из Израиля, проблемы: заказов много, а возможности восполнить продукцию пока нет. Самая сложная ситуация у производителей бренда Sea of Spa.