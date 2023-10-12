Россиянки остались без уходовой косметики из-за войны Израиля с ХАМАС
SHOT: Поставки израильской косметики в РФ оказались парализованы из-за войны
Косметика бренда Moroccanoil. Обложка © Shutterstock
Поставки израильской косметики в Россию оказались парализованы. Сейчас запасы крупных торговых сетей составляют менее половины от прежнего ассортимента. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в отрасли.
По его данным, проблемы с логистикой начались после обострения конфликта с палестинскими радикалами. Сейчас отправка продукции большинства брендов остановлена, а новые даты пока не известны, так что у большинства крупных российских сетей, работающих на прямых поставках косметики из Израиля, проблемы: заказов много, а возможности восполнить продукцию пока нет. Самая сложная ситуация у производителей бренда Sea of Spa.
Российские продавцы прощаются с целыми категориями товаров: для увлажнения кожи, разглаживающих шампуней и уходовых средств для вьющихся волос, в том числе от известного бренда Moroccanoil. Сами производители, к слову, объяснить трудности не могут и просят дождаться стабилизации обстановки в их стране. При этом бренды Shiny и Premier уверяют, что всё-таки доберутся до российских прилавков, говорят, подождать нужно лишь несколько недель.
Как уже рассказывал Лайф, 7 октября сектор Газа нанёс массированный ракетный удар по Израилю, а палестинское движение ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля даже заявили о переходе в состояние войны. Боестолкновения продолжаются и по сей день, в ходе боёв обе стороны несут серьёзные потери. Причём гибнут и страдают как радикалы и военные, так и обычные мирные жители: сотни погибших и тысячи раненых.