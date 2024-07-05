Развожаев: ВСУ прощупывают оборону Крыма, запуская множество ложных целей
Украинская армия пытается прощупать систему обороны Крыма, запуская вместе со снарядами ракеты-обманки. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели", — рассказал губернатор в своём телеграм-канале.
Однако глава Севастополя призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае, если объявляется сигнал воздушной тревоги.
Ранее Life.ru сообщал, что в Севастополе бороться с воздушными целями, запущенными со со стороны Украины, вышла авиация. По словам Развожаева, лётчики работали вблизи берега над акваторией. При этом он призвал горожан укрыться в безопасных местах.
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