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5 июля, 17:18

Развожаев: ВСУ прощупывают оборону Крыма, запуская множество ложных целей

Украинская армия пытается прощупать систему обороны Крыма, запуская вместе со снарядами ракеты-обманки. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели", — рассказал губернатор в своём телеграм-канале.

Однако глава Севастополя призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае, если объявляется сигнал воздушной тревоги.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Севастополе бороться с воздушными целями, запущенными со со стороны Украины, вышла авиация. По словам Развожаева, лётчики работали вблизи берега над акваторией. При этом он призвал горожан укрыться в безопасных местах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Александра Мышляева
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