Развожаев: ВСУ прощупывают оборону Крыма, запуская множество ложных целей

Украинская армия пытается прощупать систему обороны Крыма, запуская вместе со снарядами ракеты-обманки. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели", — рассказал губернатор в своём телеграм-канале.

Однако глава Севастополя призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае, если объявляется сигнал воздушной тревоги.