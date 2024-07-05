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5 июля, 17:39

Правительство РФ утвердило план мероприятий по укреплению традиционных ценностей

Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по укреплению духовно-нравственных ценностей. Соответствующее распоряжение, с которым можно ознакомиться на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024–2026 годах основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — говорится в распоряжении.

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Путин в преддверии Дня семьи назвал улучшение демографии приоритетной задачей

Ранее Life.ru рассказывал, что Минюст предложил закрепить понятие "традиционные ценности" в толковом словаре. Уже скоро по всей стране будет отмечаться День семьи, любви и верности. Путин подписал указ об установлении этого дня 28 июня 2022 года. Сам праздник учредили ещё в 2008 году. С тех пор он отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Главные торжества проходят в Муроме — проводятся концерты и ярмарки. Символом праздника считается ромашка.

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