Минюст признал иноагентами журналистов Олесю Герасименко* и Сергея Ежова*
Сергей Ежов* и Олеся Герасименко*. Обложка © Telegram / Cергей Ежов* / Wikipedia / Pacha Tchernof
Минюст в пятницу, 5 июля, расширило список иноагентов, добавив в него журналиста BBC Олесю Герасименко* и журналиста The Insider* Сергея Ежова*.
"О.М. Герасименко* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых Сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, Ежов* призывал к введению ограничений в отношении РФ, выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов.
Кроме того, в реестр попали муниципальный депутат совета Литейного округа Петербурга Сергей Трошин*, экс-мундеп Санкт-Петербурга от "Яблока" Фёдор Уткин*, юрист Григорий Вайпан*.
В связи с ликвидацией из реестра были исключены Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский мемориал) и союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека".
Ранее Life.ru сообщал, что Минюст добавило в список иноагентов режиссёра фильмов "ДМБ", "Даун Хаус" Романа Качанова*. Как отметили в ведомстве, 57-летний деятель киноиндустрии выступал против специальной военной операции (СВО) и отождествлял РФ с террористической организацией.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.