Светящийся зелёным метеорит пролетел над Стамбулом и попал на видео

Жители Стамбула и других турецких городов видели падающий метеорит поздним вечером 5 июля. Светящееся зелёным небесное тело на камеры телефонов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как разлетающийся на части объект озаряет облака яркими вспышками.

Метеорит пролетел над Стамбулом. Видео © X / Sinan Akbaba

"Метеорит, увиденный сегодня вечером в небе над разными частями нашей страны, вызвал волнение", — сообщило Космическое агентство Турции (TUA).

В TUA объяснили, почему метеорит светился зелёным при прохождении плотных слоёв атмосферы. Всё дело в особом химическом составе объекта, который содержит магний. Немаловажную роль также сыграла скорость падения небесного тела.