Сотрудники "Вечерней Москвы" стали обладателями премии "Медиаменеджер России"

Торжественная церемония вручения национальной премии "Медиа­менеджер России – 2024" состоялась 4 июля в Москве. Победителей определяли в 19 номинациях и 95 подноминациях. Обладателями двух статуэток стали сотрудники "Вечерней Москвы".

Лауреатом в номинации "За успешное управление ежедневным деловым выпуском газеты и реализацию концепции специального выпуска, посвящённого ходу проведения СВО" стал замглавреда издания Алексей Зернаков. Он назвал эту награду достижением всего коллектива, который совместными усилиями формирует нынешний облик ВМ.

"Например, каждый месяц готовим спецвыпуск на тему СВО, который распространяют на фронте среди подразделений Министерства обороны России. Мы успешно идём вперёд, но нет предела совершенству", — отметил Зернаков.

А вот директор медиацентра издания Елена Плешивцева выиграла в номинации "За разработку и реализацию социально значимых проектов и комплекса мероприятий к 100-летнему юбилею газеты "Вечерняя Москва". По её словам, лишь нестандартные решения и управленческие компетенции помогают современному медиаменеджеру не потерять читателя.