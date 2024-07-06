Врач объяснила, когда можно простудиться из-за переохлаждения
Врач Мескина: Долгое воздействие холода способно провоцировать мышечную боль
Длительное воздействие холодного воздуха на человеческий организм не проходит бесследно, предупредила в "Вечерней Москве" врач-инфекционист Елена Мескина.
Так, например, долгое воздействие холода на шею, спину и плечи способно провоцировать мышечную боль, из-за чего становится тяжело двигать некоторыми частями тела. Причина в том, что при холоде организм запускает защитные механизмы, которые стараются сохранить нормальную температуру тела в охлаждённой зоне. И тогда мышечный тонус повышается, увеличивается выработка тепла, а спазм кровеносных сосудов снижает теплоотдачу.
Когда снижается кровоток, происходит кислородное голодание. По словам специалиста, вполне возможно простудиться и от кондиционера, если организм ослаблен.
"Простудиться от холодного воздуха можно, если вы пережили сильный эмоциональный стресс, не спали несколько суток, у вас нарушен нормальный рацион питания и имеется серьёзная хроническая болезнь", — сообщила Мескина.
В этом случае организму приходится тратить слишком много энергии, чтобы согреть тело, из-за этого страдает иммунная система. Если же иммунитет работает хорошо, а человек полноценно питается, сквозняки ему не страшны.
Если же без кондиционера никак, важно не перестараться с настройкой оптимальной температуры. Зачастую причиной простуды оказывается сильный перепад температур, когда человек заходит вспотевший под палящим солнцем в холодную квартиру. Резкий контраст приводит к спазму сосудов и затрудняет циркуляцию крови. Именно поэтому разница температур в помещении и на улице не должна быть больше семи градусов. Выставлять очень низкую температуру лучше в том случае, если в квартире никого нет.
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