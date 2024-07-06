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6 июля, 03:21

Москвичам на заметку: Профессор предупредил о риске теплового удара из-за неправильной одежды

Профессор Шамин: Одежда из хлопка и льна даёт коже дышать и отводит пот в жару

Неправильно выбранная одежда может "задушить" кожу в летний период и даже привести к тепловому удару. Избежать подобных напастей позволят предметы гардероба из природных материалов, посоветовал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

Доктор физико-математических наук уверен, что при покупке одежды нужно учитывать сразу несколько факторов. Среди них, например, теплопроводность, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, влагоотводящие свойства, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и другие.

"Воздухопроницаемые материалы позволяют коже дышать и предотвращают перегрев. Это хлопок и лён (природные материалы, хорошо пропускают воздух, впитывая пот). Бамбук обладает прекрасной воздухопроницаемостью и впитывающими свойствами, поэтому используется в спортивной одежде", — перечислил собеседник "Газеты.ru".

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Льняная одежда — отличный выбор для периода отпусков. Однако предметы гардероба из этого материала легко могут отправиться в мусорное ведро после неправильной стирки. Сохранить любимый наряд в целости и сохранности помогут советы Life.ru.

Обложка ©

Freepik

Илья Пушкарев
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