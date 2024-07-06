Американский актёр Трехо набросился с кулаками на толпу в День независимости США
Актёр Дэнни Трехо подрался со зрителями парада в честь Дня независимости США
Звезда Голливуда, 80-летний актёр Дэнни Трехо устроил массовую драку на праздновании Дня независимости США. Всё произошло в Лос-Анджелесе, где он участвовал в праздничном параде — ехал на кабриолете по району Санленд.
Актёр Дэнни Трехо устроил массовую драку на праздновании Дня независимости США. Видео © X / stephonk83
В какой-то момент зрители начали забрасывать его водяными шариками. Актёр просил их перестать это делать, но его не услышали. Тогда он вышел из машины, забежал в толпу и ударил одного из собравшихся. Правда, после его эпичного удара его не менее эпично положили на землю. Водитель актёра в этой потасовке несколько раз получил по голове.
Ранее голкипер футбольной сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич устроил потасовку с болельщиком в баре в Мюнхене, когда тот посоветовал ему готовиться к игре, а не напиваться. Инцидент произошёл перед последним матчем команды на групповом этапе чемпионата Европы в Германии.
Wikipedia / Gage Skidmore