Названа основная ошибка начинающих бегунов, которая губит здоровье

Безобидная пробежка может закончиться серьёзными проблемами со здоровьем, если проигнорировать разминку, переоценить свои возможности или использовать неправильную технику. Основные ошибки начинающих спортсменов для "Газеты.ru" разобрал кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Виталий Майоров.

Собеседник издания порекомендовал начинать тренировку с подготовки икроножных мышц, ахиллова сухожилия и коленей. В ход можно пустить наклоны, аккуратные приседания и круговые движения. Бегать только лишь на носках неправильно, как и наступать через пятку. Гораздо лучше приземляться на полную стопу для снижения ударных нагрузок.

"Основная ошибка — неадекватное увеличение нагрузок. Нужно грамотно планировать нагрузку и делать то, что ты можешь, но при этом с толком. Здесь есть риск уйти в состояние перетренированности, из которого очень сложно выйти. Потребуется немало времени для восстановления. Ведь помимо мышц должна восстановиться и гормональная система", — предостерёг Майоров.