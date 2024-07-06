Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 05:20

Запад не заинтересовался мирными инициативами Путина, заявил Песков

Песков: Запад не связывался с Москвой по мирным инициативам по Украине

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Западные политики не проявили интереса к мирным инициативам президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

"Нет", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Путин: Россия настаивает на выводе войск Украины из Донбасса и Новороссии
Путин: Россия настаивает на выводе войск Украины из Донбасса и Новороссии

Напомним, 14 июня Владимир Путин провёл встречу с руководством МИД России. Глава государства поставил условия для начала мирных переговоров по Украине. В частности, президент потребовал полного вывода ВСУ из четырёх новых регионов РФ и отказа Киева от вступления в НАТО. После этого будет незамедлительно введён режим прекращения огня.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров