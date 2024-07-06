Запад не заинтересовался мирными инициативами Путина, заявил Песков

Западные политики не проявили интереса к мирным инициативам президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

"Нет", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Напомним, 14 июня Владимир Путин провёл встречу с руководством МИД России. Глава государства поставил условия для начала мирных переговоров по Украине. В частности, президент потребовал полного вывода ВСУ из четырёх новых регионов РФ и отказа Киева от вступления в НАТО. После этого будет незамедлительно введён режим прекращения огня.