Путин: Россия настаивает на выводе войск Украины из Донбасса и Новороссии

Россия настаивает на полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, говоря о предложении Москвы по мирному урегулированию.

"Есть и другие условия, но это всё — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.