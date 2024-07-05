Путин: Россия настаивает на выводе войск Украины из Донбасса и Новороссии
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Россия настаивает на полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, говоря о предложении Москвы по мирному урегулированию.
"Есть и другие условия, но это всё — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Напомним, в середине июня президент РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом: при их выполнении, как подчеркнул Путин, огонь будет прекращён незамедлительно. Однако Киев поспешил отказаться от этого предложения. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного плана для Незалежной могут быть намного хуже.