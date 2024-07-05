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5 июля, 14:19

Орбан ответил на вопрос Life.ru о реакции Зеленского на предложение о мире

Орбан заявил, что рассказал Путину о реакции Зеленского на предложение о мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил корреспонденту Life.ru, что рассказал президенту России Владимиру Путину о реакции Владимира Зеленского на предложение о мирном урегулировании в ходе недавнего визита в Киев.

Орбан ответил на вопрос Life.ru о реакции Зеленского на предложение о мире. Видео © Life.ru

"Я рассказал это президенту Российской Федерации", — сказал Орбан, отвечая на вопрос, как Зеленский отреагировал на его предложения о мире во время визита в Киев.

Орбан: Европе очень нужен мир
Орбан: Европе очень нужен мир

Орбан сегодня посетил в Москву с мирной миссией, в рамках которой у него была запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ранее — 2 июля — он с той же целью посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с Россией. После общения с венгерским лидером Владимир Путин заявил, что Киев упорствует в войне "до победного" ведь для режима Зеленского её завершение значило бы конец военного положение, а соответственно и проведения отложенных президентских выборов.

Александра Мышляева
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