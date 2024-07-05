Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил корреспонденту Life.ru, что рассказал президенту России Владимиру Путину о реакции Владимира Зеленского на предложение о мирном урегулировании в ходе недавнего визита в Киев.

Орбан ответил на вопрос Life.ru о реакции Зеленского на предложение о мире. Видео © Life.ru

"Я рассказал это президенту Российской Федерации", — сказал Орбан, отвечая на вопрос, как Зеленский отреагировал на его предложения о мире во время визита в Киев.