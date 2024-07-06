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6 июля, 06:47

Экспорт украинской пшеницы в июне упал почти вдвое, до минимума за год

В июне экспорт украинской пшеницы упал почти в два раза по сравнению с маем — до показателей 908 тысяч тонн, это самые низкие значения за год. Прежде такой спад наблюдали в июле 2023-го, хотя в июне того же года экспорт вырос на 34%. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Минсельхоза Незалежной.

Помимо того, продажи кукурузы также упали на 19%, до 2,89 миллиона тонн, а ячменя — в 2,5 раза, до 82 тысяч тонн. Всего в июне с Украины вывезли 3,9 миллиона тонн зерна, что ниже результата прошлого месяца на 28% и меньше среднемесячного значения за предыдущие 12 месяцев (4,1 миллиона тонн).

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине пожаловались на потерю миллионов долларов из-за нелегального экспорта зерна. Совсем недавно получилось остановить вывоз свыше 40 контейнеров сельхозпродукции, купленной за наличные деньги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Николай Рюмин
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