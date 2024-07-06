Экспорт украинской пшеницы в июне упал почти вдвое, до минимума за год

В июне экспорт украинской пшеницы упал почти в два раза по сравнению с маем — до показателей 908 тысяч тонн, это самые низкие значения за год. Прежде такой спад наблюдали в июле 2023-го, хотя в июне того же года экспорт вырос на 34%. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Минсельхоза Незалежной.

Помимо того, продажи кукурузы также упали на 19%, до 2,89 миллиона тонн, а ячменя — в 2,5 раза, до 82 тысяч тонн. Всего в июне с Украины вывезли 3,9 миллиона тонн зерна, что ниже результата прошлого месяца на 28% и меньше среднемесячного значения за предыдущие 12 месяцев (4,1 миллиона тонн).