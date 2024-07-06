Лидер ЛДПР Слуцкий и юрист оценили, чем обернутся новые правила досмотра в аэропортах Турции

Новые правила досмотра пассажиров в аэропортах Турции не повлияют на популярность этого направления среди россиян, уверен председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.

"Изменение процедуры досмотра в аэропортах Турции может некоторых наших туристов напугать возможными очередями. Хотя приверженность к бывшим ранее доступным курортам всё равно, уверен, останется", — сказал лидер либерал-демократов.

Между тем сама партия считает необходимым развивать национальный туризм, ведь чем больше красот России увидят наши дети, чем больше они узнают её культуру и традиции, тем трепетнее будет их отношение к Родине. Однако необходимо признать, что путешествия по РФ, особенно для многодетных, остаются очень дорогими.

В связи с этим партия выступала с инициативой сделать бесплатным проезд по России до места отдыха и обратно для детей в возрасте до 17 лет включительно. По мнению Слуцкого, это поможет большему количеству семей отдыхать в России со значительной экономией.

"Считаю, что это предложение вполне своевременное, будем добиваться его принятия", — отметил председатель ЛДПР.

В свою очередь юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский напомнил, что подобные правила с 2011 года действуют и в России. Тогда, после теракта в столичном аэропорту Домодедово, стало ясно, что досмотр пассажиров необходимо проводить не только перед "чистой зоной", но и на входе в объекты транспортной инфраструктуры.

Собеседник считает, что такие требования хоть и создают дополнительные проблемы, но, как показало время, необходимы и важны. Более того, спустя годы россияне привыкли к подобным правилам, и турецкие нововведения не станут для них чем-то новым или обременительным.

Однако путешественникам следует заранее закладывать время на прохождение дополнительного досмотра, предупредил Хаминский. Также он рекомендует изучить правила провоза запрещённых предметов и тех, что не пропустят в ручной клади. Это поможет сэкономить время и избежать лишнего внимания со стороны служб авиационной безопасности.

К слову, в турецких аэропортах уже начали использовать новые правила, на себе их испытала одна из туристок. По её мнению, формальной причиной стали пирсинг или серёжки, хотя на деле службу безопасности заинтересовало гражданство девушки.

"Такое ощущение, что это случилось, потому что заметили у меня российский паспорт. Потому что ни до меня, ни после в ближайшее время никого туда (на дополнительный досмотр. — Прим. Life.ru) не отправляли. Я возмущена!" — поделилась она в беседе с Life.ru.