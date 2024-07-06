Россиянам объяснили, сколько раз нужно мерить давление для точного результата

Для получения точного результата нужно измерять давление на правой руке два-три раза. При этом важно соблюдать интервал в одну минуту. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ "НМИЦ им В.А. Алмазова" Минздрава РФ Оксана Ротарь.

"Согласно всем международным рекомендациям, нужно измерять артериальное давление два-три раза с интервалом в одну минуту на одной руке. Правильным результатом будет среднее значение между вторым и третьим измерениями. Это самые правдивые показания", — отметила специалист.

Несмотря на распространённое мнение, что наиболее точные результаты измерения давления возможно получить только на левой руке, это не так. Напротив, измерение на правой руке анатомически более верное. Также на результаты влияет и тип прибора — желательно использовать автоматический тонометр.

Главное преимущество автоматического прибора в том, что он обладает "памятью". Благодаря истории измерений врач на приёме сможет более точно оценить ситуацию и назначить правильное лечение.

"Запястным тонометром можно пользоваться, если расположить руку правильно. Тонометр нужно наложить на правое запястье, а руку положить на левое плечо. И, конечно, такой тонометр лучше измеряет давление в молодом возрасте, потому что в пожилом сосуды на запястье изменяются, из-за этого могут искажаться результаты измерений", — рассказала врач.