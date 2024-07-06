"Настороженно следит": В США раскрыли, к чему готовится Зеленский
RS: Зеленский готовится к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада
Владимир Зеленский готовится к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада на фоне грядущих президентских выборов в США. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft (RS).
"Зеленский настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию [экс-президента США Дональда] Трампа", — говорится в публикации издания.
Как подчёркивается в статье, по мере приближения президентских выборов в США киевские власти и страны – члены НАТО готовятся к тому, что европейское и американское руководство "может с меньшим энтузиазмом" отнестись к помощи ВСУ.
А ранее сообщалось, что руководство НАТО во время проведения саммита хочет предложить Зеленскому "мост в альянс" вместо вступления. Так, Белый дом и руководство НАТО пытаются "дать Киеву на саммите что-то существенное", не отказываясь при этом от своей ключевой позиции — Украину не время принимать в военный блок.
ТАСС / AP