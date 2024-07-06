В Австрии предложили учредить День независимости от США
Глава Клуба друзей Крыма в Австрии призвал учредить День независимости от США
В Австрии нужно учредить День независимости от Соединённых Штатов. С таким предложением выступил глава местного Клуба друзей Крыма Патрик Поппель.
"Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учреждён День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии", — цитирует его РИА "Новости".
В качестве такой даты он предложил 4 июля. По мнению собеседника агентства, мировая общественность в лице представителей стран со всей планеты уже два года кряду собирается именно в этот день, выступая с осуждением Штатов за их вмешательства во внутренние дела разных государств и нарушение национальных суверенитетов. Поппель добавил, что политика США в отношении других народов угрожает их национальной идентичности и создаёт риски для сохранения и развития культур и языков.
Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что намерение Таиланда и Малайзии вступить в БРИКС вызвало настороженность в руководстве Штатов. По мнению СМИ, беспокойство Вашингтона обусловлено тем, что расширение объединения способствует тенденции к отказу от доллара. В то же время в Белом доме не считают страны Глобального Юга прямыми врагами страны.
Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad