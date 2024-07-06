В Австрии нужно учредить День независимости от Соединённых Штатов. С таким предложением выступил глава местного Клуба друзей Крыма Патрик Поппель.

"Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учреждён День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии", — цитирует его РИА "Новости".

В качестве такой даты он предложил 4 июля. По мнению собеседника агентства, мировая общественность в лице представителей стран со всей планеты уже два года кряду собирается именно в этот день, выступая с осуждением Штатов за их вмешательства во внутренние дела разных государств и нарушение национальных суверенитетов. Поппель добавил, что политика США в отношении других народов угрожает их национальной идентичности и создаёт риски для сохранения и развития культур и языков.