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6 июля, 09:48

В Австрии предложили учредить День независимости от США

Глава Клуба друзей Крыма в Австрии призвал учредить День независимости от США

В Австрии нужно учредить День независимости от Соединённых Штатов. С таким предложением выступил глава местного Клуба друзей Крыма Патрик Поппель.

"Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учреждён День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии",цитирует его РИА "Новости".

В качестве такой даты он предложил 4 июля. По мнению собеседника агентства, мировая общественность в лице представителей стран со всей планеты уже два года кряду собирается именно в этот день, выступая с осуждением Штатов за их вмешательства во внутренние дела разных государств и нарушение национальных суверенитетов. Поппель добавил, что политика США в отношении других народов угрожает их национальной идентичности и создаёт риски для сохранения и развития культур и языков.

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Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что намерение Таиланда и Малайзии вступить в БРИКС вызвало настороженность в руководстве Штатов. По мнению СМИ, беспокойство Вашингтона обусловлено тем, что расширение объединения способствует тенденции к отказу от доллара. В то же время в Белом доме не считают страны Глобального Юга прямыми врагами страны.

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Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Юрий Лысенко
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