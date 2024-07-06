Незаконно и опасно: Россиянки ринулись продавать свои яйцеклетки в Китай, но есть нюанс

Россиянки нашли крайне прибыльный, но опасный способ заработка на наших восточных соседях: они летают в Китай, где становятся донорами яйцеклеток. Как пишет SHOT, тренд с радостными отзывами девушек уже заполонил социальные сети. По их словам, агентства оплачивают билеты, проживание и питание, а "на руки" можно получить до 15 тысяч долларов.

По данным телеграм-канала, организаций, торгующих донорским материалом, немало. Среди требований к кандидаткам — возраст до 30 лет, небольшой рост и вес, отсутствие вредных привычек, милая внешность и хорошие анализы. По словам девушек, китайцы сами выбирают подходящие анкеты, а процедура предусматривает даже интервью с покупателями.

Правда, такая деятельность в Китае давно запрещена, и за это можно схлопотать приличный штраф. Так что всё проходит не в приличных клиниках, а в условиях чёрного рынка, из-за чего безопасность процедуры не может быть гарантирована. Более того, по документам, девушки не продают, а дарят яйцеклетки.

Врачи предупреждают желающих лёгкой наживы, что такая "работа" может грозить бесплодием или даже смертью. Что касается массы видеоотзывов, то они, видимо, являются пиар-акцией таких агенств.