В России продают футбольный клуб через сайт объявлений

На сайте объявлений на продажу выставили профессиональный футбольный клуб "Сокол" из Казани. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online".

Стоимость ФК составляет 5,3 миллиона рублей. Помимо команды новый владелец получит тренерский, административный, медицинский и медиаперсонал.

Финансовые трудности настигли казанский "Сокол" после приостановки сотрудничества с главным спонсором — группой компаний грузоперевозки. Денежный вопрос встал особенно остро после выхода во Вторую лигу и получения статуса профессионального клуба. Практически на все матчи команда собиралась за счёт личных средств.

В текущем сезоне "Сокол" выступает в группе 4 Дивизиона "Б" Второй лиги. Клуб идёт на третьем месте, отставая от лидера на два очка.