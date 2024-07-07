Российские учёные открыли новый вид змей с синими губами

Команде герпетологов под руководством Сабиры Идиятуллиной из Московского государственного университета (МГУ) удалось найти ранее неизвестный вид змей, относящийся к семейству гадюковых. Соответствующая статья с описанием появилась в журнале Zootaxa.

Учёные проводили полевые исследования в юго-восточной части Вьетнама на протяжении трёх месяцев: с января по март, а затем с мая по август 2023 года. Им удалось зафиксировать 13 особей из рода куфий, известных своими миниатюрными размерами и яркой окраской. Чаще всего у данных змей тело окрашено в насыщенный зелёный цвет, хвост имеет кирпично-красный окрас, радужка — жёлтая, а губы, подбородок и горло — синевато-голубого оттенка.

В ходе исследования учёные выяснили, что им удалось найти абсолютно нового представителя внутривидового комплекса T. macrops, получившего название синегубая куфия (Trimeresurus cyanolabris). Ранее было известно лишь о красноглазых куфиях, обитающих преимущественно на юге Вьетнама и в Камбодже.