В Киргизии показали видео с внушительным арсеналом, найденным у готовивших госпереворот

В Киргизии у готовивших государственный переворот изъяли десятки единиц оружия и 255 тысяч патронов для него. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.

"В результате проведённых обысков по месту жительства и в транспортных средствах, используемых рядом членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы путём организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тысяч единиц боеприпасов", — говорится в сообщении.

Помимо того, силовики нашли у задержанных 200 комплектов полицейской формы, 38 бронежилетов, два дрона, кустарную взрывчатку и экстремистскую литературу. Также были обнаружены документы некоторых граждан, в том числе военный билет депутата парламента Киргизии Марлена Маматалиева. Сам парламентарий заявил, что его документы украли из сейфа во время событий октября 2020 года. Следственные мероприятия продолжаются.