В Минтруде раскрыли размер единого пособия на детей

Ежемесячное пособие на детей до 17 лет составляет около 15 тысяч рублей в среднем. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время демографического форума "Россия — семья семей" в Муроме.

"Это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч ежемесячно. То есть достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях", — сказал Котяков.

По его словам, в год государство тратит на эту программу поддержки около 1,7 триллиона рублей. При помощи данного проекта удалось снизить показатель бедности в стране до 8,5%. При этом к 2030 году он должен быть ниже 7%, а к 2036-му — ниже 5%.