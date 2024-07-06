В Минтруде раскрыли размер единого пособия на детей
Министр Котяков: Единое пособие на детей составляет около 15 тыс. руб. в месяц
Ежемесячное пособие на детей до 17 лет составляет около 15 тысяч рублей в среднем. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время демографического форума "Россия — семья семей" в Муроме.
"Это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч ежемесячно. То есть достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях", — сказал Котяков.
По его словам, в год государство тратит на эту программу поддержки около 1,7 триллиона рублей. При помощи данного проекта удалось снизить показатель бедности в стране до 8,5%. При этом к 2030 году он должен быть ниже 7%, а к 2036-му — ниже 5%.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 июля повысили целый ряд пособий и выплат на детей. Так, например, в одном из регионов доведут размер ежемесячной денежной выплаты до 2500 рублей.
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