Глава ЦБ Фарзин: Иран и РФ завершили интеграцию национальных платёжных систем

Россия и Иран завершили интеграцию своих национальных платёжных систем "Мир" и Shetab. Об этом сообщил председатель Центрального банка Исламской Республики Мохаммад Реза Фарзин, общаясь с журналистами по возвращении из Санкт-Петербурга, где он провёл переговоры с российской коллегой Эльвирой Набиуллиной. Данный проект вступил в операционную фазу, первый этап стартует 22 августа.

"Банковские карты иранской системы Shetab можно будет использовать в виде смарт-карт Amber во всех банкоматах России, и граждане Ирана смогут снимать рубли в российских банкоматах с помощью своих карт", — цитирует чиновника IRNA.

Второй этап позволит пользоваться российскими картами в Иране, добавил Фарзин, а третий — оплачивать товары в онлайн-магазинах РФ с помощью системы Shetab через обычный банковский терминал. Глава ЦБ отметил, что по итогам встречи Москва и Тегеран подписали соглашение о ликвидности национальных валют в целях облегчения двусторонней торговли.

По мнению Фарзина, документ очень важен для иранских бизнесменов и российских инвесторов, так как позволит вести торговлю только в национальных валютах, кратно увеличив уровень товарооборота и число сделок.

"Необходимые инструкции будут переданы компаниям и банкам вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота инфраструктуры для использования офшорного риала", — добавил глава ЦБ Ирана.