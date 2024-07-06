Аномальная жара в Японии отправила на больничные койки свыше 100 человек
NHK: В Токио 119 человек госпитализировали из-за аномальной жары
Аномальная жара в столице Японии отправила на больничные койки 119 человек с тепловым ударом. Об этом сообщает телеканал NHK.
В субботу, 6 июля, в Токио температура воздуха поднималась до 35,5 градуса. Также сообщается, что в двух префектурах на острове Сикоку от жары скончались два человека. Согласно прогнозам синоптиков, завтра жара усилится и в некоторых районах достигнет 39 градусов. Власти призывают местных жителей не выходить на улицу без необходимости, а также не пытаться перетерпеть жару, а включать кондиционеры и вентиляторы.
А ранее Life.ru рассказал, с какими диагнозами люди попадают в больницы при аномальной жаре. Со слов специалиста, чаще всего проблемы со здоровьем на фоне высоких температур возникают у автомобилистов.
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