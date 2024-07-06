Стало известно, будет ли 31 декабря 2025 года выходным днём

"Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днём с учётом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть", — сказал Котяков в беседе с РИА "Новости".