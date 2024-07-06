Стало известно, будет ли 31 декабря 2025 года выходным днём
Котяков: 31 декабря 2025 года будет выходным днём по проектировкам Минтруда
В следующем, 2025-м, году 31 декабря, согласно проектировкам Минтруда, будет выходным днём благодаря переносу праздников. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.
"Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днём с учётом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть", — сказал Котяков в беседе с РИА "Новости".
Все выходные дни 2024 года были согласованы правительством в августе прошлого года. Тогда же было принято решение перенести свободные даты 6 и 7 января на 10 мая и 31 декабря.
Ранее Котяков сообщил, что 31 декабря могут сделать официальным выходным. Минтруд рассмотрит соответствующее предложение.
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