Кабмин утвердил план по борьбе с излишним использованием иностранной лексики
Власти РФ определят критерии излишнего использования иностранной лексики
Храм Василия Блаженного в Москве и туристический автобус, сделанный на манер британского и обклеенный надписями на английском языке. Обложка © Life.ru
В России установят критерии излишнего использования иностранной лексики, следует из утверждённого правительством плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим займутся Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры. Задачу необходимо выполнить в первом квартале 2025 года. Доклад получит кабмин.
Указывается, что такие критерии определят в рамках защиты от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия в целях пресечения деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей нашей страны. Кроме того, Минцифры, Минкультуры и Федеральная антимонопольная служба займутся противодействием таким излишествам в наружной рекламе. О результатах ежегодно будет докладываться правительству.
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