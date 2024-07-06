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6 июля, 14:53

Кабмин утвердил план по борьбе с излишним использованием иностранной лексики

Власти РФ определят критерии излишнего использования иностранной лексики

Храм Василия Блаженного в Москве и туристический автобус, сделанный на манер британского и обклеенный надписями на английском языке. Обложка © Life.ru

Храм Василия Блаженного в Москве и туристический автобус, сделанный на манер британского и обклеенный надписями на английском языке. Обложка © Life.ru

В России установят критерии излишнего использования иностранной лексики, следует из утверждённого правительством плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим займутся Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры. Задачу необходимо выполнить в первом квартале 2025 года. Доклад получит кабмин.

Указывается, что такие критерии определят в рамках защиты от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия в целях пресечения деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей нашей страны. Кроме того, Минцифры, Минкультуры и Федеральная антимонопольная служба займутся противодействием таким излишествам в наружной рекламе. О результатах ежегодно будет докладываться правительству.

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Матвей Константинов
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