Кабмин утвердил план по борьбе с излишним использованием иностранной лексики

В России установят критерии излишнего использования иностранной лексики, следует из утверждённого правительством плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим займутся Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры. Задачу необходимо выполнить в первом квартале 2025 года. Доклад получит кабмин.

Указывается, что такие критерии определят в рамках защиты от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия в целях пресечения деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей нашей страны. Кроме того, Минцифры, Минкультуры и Федеральная антимонопольная служба займутся противодействием таким излишествам в наружной рекламе. О результатах ежегодно будет докладываться правительству.