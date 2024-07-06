Названы главные ошибки водителей при смене лобового стекла, которые приводят к лишним тратам

Российские автомобилисты меняют лобовые стёкла машин довольно часто. Бывает, что после ДТП оно полностью покрывается трещинами. Но также есть и случаи, когда на нём появляется небольшой скол, который водители решают не трогать. На самом же деле автомобилисты совершают серьёзную ошибку, поступая таким образом, ведь потом придётся переплатить.

Как пишет портал Quto, важно следить за тем, как сильно изнашивается лобовое стекло, в том числе регулярно проверять клей и различные затирания.

Также водители нередко чрезмерно экономят на лобовом стекле, что значительно повышает риск ДТП, так как дешёвые материалы могут искажать вид во время езды. На установку, следовательно, также не стоит скупиться. Плохая работа мастера обойдётся в итоге в несколько раз дороже из-за повторного ремонта. Кроме того, важно проследить за рамкой лобового стекла — обращает ли мастер внимание на её состояние и предлагает ли заменить в случае необходимости.

После переустановки лобового стекла водитель должен удостовериться, что клей полностью засох и всё надежно закреплено. Помимо того, автомобилистам советуют тщательно проверять место парковки. В некоторых случаях ночная стоянка может завершиться неприятным сюрпризом — трещиной или царапиной на стекле и иных поверхностях. Осторожность же сохранит и нервы, и деньги.