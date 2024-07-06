В России продлили ограничение на вывоз риса
Кабмин: Ограничение на вывоз риса из России продлено до конца 2024 года
Ограничение на вывоз риса и рисовой крупы из России продлено до конца этого года. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства РФ.
"Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке", — говорится в сообщении.
При этом поставки будут продолжаться в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Также разрешены поставки в составе гуманитарной помощи.
Временное ограничение на экспорт риса было введено в 2022 году и затем продлевалось до 30 июня 2024 года включительно. Оно введено для поддержания стабильности на внутреннем рынке.
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