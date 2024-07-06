В России продлили ограничение на вывоз риса

Ограничение на вывоз риса и рисовой крупы из России продлено до конца этого года. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства РФ.

"Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке", — говорится в сообщении.