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6 июля, 15:15

В России продлили ограничение на вывоз риса

Кабмин: Ограничение на вывоз риса из России продлено до конца 2024 года

Ограничение на вывоз риса и рисовой крупы из России продлено до конца этого года. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства РФ.

"Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке", — говорится в сообщении.

При этом поставки будут продолжаться в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Также разрешены поставки в составе гуманитарной помощи.

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Временное ограничение на экспорт риса было введено в 2022 году и затем продлевалось до 30 июня 2024 года включительно. Оно введено для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr. Amarin Jitnathum

Николай Рюмин
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