Кабмин РФ продлил запрет на экспорт риса до 30 июня 2024 года

В России продлили запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства нашей страны.

"В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке", — говорится в сообщении кабмина.

При этом запрет на вывоз не распространяется на поставки в государства – члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также поставки за рубеж в рамках гумпомощи и при международных транзитных перевозках.