Кабмин РФ продлил запрет на экспорт риса до 30 июня 2024 года
В России продлили запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства нашей страны.
"В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке", — говорится в сообщении кабмина.
При этом запрет на вывоз не распространяется на поставки в государства – члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также поставки за рубеж в рамках гумпомощи и при международных транзитных перевозках.
Вместе с тем власти приняли решение утвердить квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых российских регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Напомним, в июле Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы с целью поддержания стабильности на внутреннем рынке. В ноябре Минсельхоз предложил запретить его ещё на полгода. Как пояснил экономист, это связано с плохим урожаем этой культуры в мире.
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