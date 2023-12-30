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30 декабря, 09:11

Кабмин РФ продлил запрет на экспорт риса до 30 июня 2024 года

В России продлили запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства нашей страны.

"В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке", — говорится в сообщении кабмина.

При этом запрет на вывоз не распространяется на поставки в государства – члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также поставки за рубеж в рамках гумпомощи и при международных транзитных перевозках.

Вместе с тем власти приняли решение утвердить квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых российских регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Правительство России на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров
Правительство России на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров

Напомним, в июле Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы с целью поддержания стабильности на внутреннем рынке. В ноябре Минсельхоз предложил запретить его ещё на полгода. Как пояснил экономист, это связано с плохим урожаем этой культуры в мире.

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Shutterstock

Николь Вербер
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