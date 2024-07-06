Минкульт Франции запретил вывозить из страны пистолеты Наполеона
Во Франции признали национальным достоянием два пистолета Наполеона Бонапарта и запретили вывозить их из страны. Об этом сообщает AFP со ссылкой на распоряжение французского Минкульта.
"Министерство культуры опубликовало в субботу указ, запрещающий вывоз пары пистолетов, принадлежавших Наполеону", — говорится в публикации агентства.
Примечательно, что соответствующий указ появился за день до выставления пистолетов Наполеона на торги в Фонтенбло. В аукционном доме Osenat лот оценили в 1,2–1,5 миллиона евро (около 114–143 миллионов рублей). В наборе содержатся два капсюльных пистолета и аксессуары, шкатулка выполнена из орехового дерева и обита изнутри зелёным бархатом с вышитой на нём буквой "N".
Набор с пистолетами Наполеона, который выставят на аукционе. Скриншот © YouTube / Osenat
А в прошлом году во Франции на аукционе продали шляпу императора Наполеона почти за два миллиона евро. Головной убор был сшит в 1810 году, именно в нём французский полководец предстаёт на картинах художников тех лет.
Wikipedia / Andrea Appiani