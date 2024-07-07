У Крымского моста в летний сезон усилили работу досмотровых пунктов

Министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил о том, что в летний сезон на подъездах к Крымскому мосту усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Как заявил высокопоставленный чиновник в своём телеграм-канале, это делается для обеспечения безопасности граждан.

Глава Минтранса РФ рассказал, что побывал с рабочей поездкой в Краснодарском крае, где встретился с руководителем региона Вениамином Кондратьевым. Там они приняли участие приняли участие в открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова, который является флагманом в области подготовки кадров для морской отрасли.

Помимо этого, министр посетил ещё несколько важных объектов, после чего направился к Крымскому мосту. Там он ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности перехода через Керченский пролив.

"В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении", — заключил Старовойт.