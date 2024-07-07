Сборная Нидерландов стала ещё одним полуфиналистом Евро-2024 после игры с Турцией
Сборная Нидерландов обыграла Турцию и вышла в полуфинал Евро-2024
Футбольная сборная Нидерландов. Обложка © Х / OnsOranje
Вечером 6 июля в Берлине в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу встретились сборные Нидерландов и Турции. В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу голландцев.
На 25-й минуте счёт открыл выступающий на позиции центрального защитника за "Фенербахче" и турецкую национальную команду Самет Акайдын. На 71-й минуте футболисты из Нидерландов отыгрались после гола Стефана де Врея.
Стоит отметить, что всего спустя пять минут другой защитник "Фенербахче" и сборной Турции Мерт Мюлдюр направил мяч в свои ворота. Теперь Нидерланды сыграют с англичанами в полуфинале турнира.
Напомним, что 6 июля английская футбольная сборная по пенальти победила команду из Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии. Игра состоялась в Дюссельдорфе.