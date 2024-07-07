Сборная Нидерландов стала ещё одним полуфиналистом Евро-2024 после игры с Турцией

Вечером 6 июля в Берлине в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу встретились сборные Нидерландов и Турции. В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу голландцев.

На 25-й минуте счёт открыл выступающий на позиции центрального защитника за "Фенербахче" и турецкую национальную команду Самет Акайдын. На 71-й минуте футболисты из Нидерландов отыгрались после гола Стефана де Врея.

Стоит отметить, что всего спустя пять минут другой защитник "Фенербахче" и сборной Турции Мерт Мюлдюр направил мяч в свои ворота. Теперь Нидерланды сыграют с англичанами в полуфинале турнира.