Сборная Англии по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024
Сборная Англии по футболу. Обложка © ТАСС / AP
Сборная Англии по футболу по пенальти победила команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии. Игра состоялась в Дюссельдорфе.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Счёт на 75-й минуте открыл нападающий швейцарцев Брель Эмболо. Через пять минут англичане отыгрались усилиями полузащитника Букайо Сака. В серии послематчевых пенальти родоначальники футбола оказались сильнее со счётом 5-3. Единственный промах допустил защитник Мануэль Аканджи.
Соперник Англии по полуфиналу определится в матче Нидерландов и Турции, который начнётся сегодня в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют команды Испании и Франции, накануне победившие Германию и Португалию соответственно.