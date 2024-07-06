Сборная Англии по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии по футболу по пенальти победила команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии. Игра состоялась в Дюссельдорфе.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Счёт на 75-й минуте открыл нападающий швейцарцев Брель Эмболо. Через пять минут англичане отыгрались усилиями полузащитника Букайо Сака. В серии послематчевых пенальти родоначальники футбола оказались сильнее со счётом 5-3. Единственный промах допустил защитник Мануэль Аканджи.