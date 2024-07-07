Стало известно, кто сыграет в полуфинале Евро-2024

Определились все четыре команды, вышедшие в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Ими стали сборные Нидерландов, Англии, Франции и Испании.

В рамках первой встречи французы встретятся 9 июля в Мюнхене с испанцами. Второй матч состоится 10 июля в Дортмунде.