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6 июля, 22:42

Стало известно, кто сыграет в полуфинале Евро-2024

Определились все полуфиналисты Евро-2024

Определились все четыре команды, вышедшие в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Ими стали сборные Нидерландов, Англии, Франции и Испании.

В рамках первой встречи французы встретятся 9 июля в Мюнхене с испанцами. Второй матч состоится 10 июля в Дортмунде.

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Ранее Life.ru сообщал, что испанская футбольная сборная победила хозяев Евро-2024 в четвертьфинале турнира. Встреча прошла в Штутгарте и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1, в результате чего немцы выбыли с чемпионата.

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X / UEFA EURO 2024

Алексей Соловьёв
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