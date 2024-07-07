Стало известно, кто сыграет в полуфинале Евро-2024
Определились все полуфиналисты Евро-2024
Определились все четыре команды, вышедшие в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Ими стали сборные Нидерландов, Англии, Франции и Испании.
В рамках первой встречи французы встретятся 9 июля в Мюнхене с испанцами. Второй матч состоится 10 июля в Дортмунде.
Ранее Life.ru сообщал, что испанская футбольная сборная победила хозяев Евро-2024 в четвертьфинале турнира. Встреча прошла в Штутгарте и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1, в результате чего немцы выбыли с чемпионата.
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