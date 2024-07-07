Скончался оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара" Джон Ландау

В пятницу, 5 июля, скончался оскароносный продюсер "Титаника" и фильмов "Аватар" Джон Ландау. Как пишет издание Variety, причиной смерти стал рак.

Давний партнёр канадского кинорежиссёра Джеймса Кэмерона прославился после "Титаника", которому удалось стать первой лентой, собравшей в прокате один миллиард долларов. Впоследствии 63-летний Ландау дважды побил рекорды по сборам этого фильма — с "Аватаром" 2009 года и его продолжением, кинокартиной "Аватар: Путь воды", вышедшей в 2022 году.