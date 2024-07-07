"Это — другой мир": Лукашенко раскрыл, как восстановиться после тяжёлой рабочей недели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что чувствует повышенную ответственность, когда приезжает в родные места. Во время посещения республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") глава государства также раскрыл секрет, как быстро восстановиться после напряжённой рабочей недели.

По словам белорусского лидера, второй месяц лета является одним из самых напряжённых месяцев в его работе, так как в это время в активную фазу вступает уборочная кампания и проходит большое количество массовых мероприятий. В текущем году к этому добавилась поездка на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астану, с которого он недавно вернулся.

"И после этой нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно не "как будто", это — другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще", — заявил Лукашенко, отметив, что таким образом можно быстро восстановиться и стать здоровым и сильным буквально за сутки.

В то же время белорусский лидер заявил о появлении чувства повышенной ответственности, когда он приезжает в родные места. Оно, как отметил президент Белоруссии, не притупилось за три десятилетия его нахождения у власти.