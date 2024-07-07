Подоляк допустил передачу предложений о мире через другие страны
Подоляк: Украина готова передавать России предложения о мире через посредников
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что Киев готов передавать России свои предложения по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в рамках местного телемарафона.
"Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", — заявил Подоляк.
В то же время украинский чиновник заявил, что для киевского режима не все государства подходят в качестве посредника. По его словам, если страна говорит, что "выступает за немедленное прекращение огня", то она не готова к миссии посредничества.
Тем временем в Кремле заявили, что в настоящий момент ни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ни никто другой не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев отвергает любые переговоры с Москвой.