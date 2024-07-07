Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 23:10

Подоляк допустил передачу предложений о мире через другие страны

Подоляк: Украина готова передавать России предложения о мире через посредников

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что Киев готов передавать России свои предложения по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в рамках местного телемарафона.

"Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", — заявил Подоляк.

В то же время украинский чиновник заявил, что для киевского режима не все государства подходят в качестве посредника. По его словам, если страна говорит, что "выступает за немедленное прекращение огня", то она не готова к миссии посредничества.

Прибывший в Москву Орбан: Ради мира необходимо действовать
Прибывший в Москву Орбан: Ради мира необходимо действовать

Тем временем в Кремле заявили, что в настоящий момент ни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ни никто другой не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев отвергает любые переговоры с Москвой.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров