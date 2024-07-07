Не проживёт четыре года: СМИ сообщили об обеспокоенности НАТО слабостью Байдена
Politico: Члены НАТО всё больше сомневаются в победе Байдена над Трампом
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Союзники Соединённых Штатов по Североатлантическому альянсу высказывают всё больше опасений, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден не сможет переизбраться на второй срок. Как пишет газета Politico, корреспонденты которой пообщались с 20 связанными с НАТО чиновниками, большинство из них сомневались в победе 46-го американского лидера ещё до неудачных теледебатов с его предшественником Дональдом Трампом.
"Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживёт ещё четыре года", — заявил один из собеседников издания.
Другой чиновник сообщил, что ему было больно смотреть на дебаты. Источник подчеркнул, что вместе со своими единомышленниками хочет, чтобы демократ остался в кресле главы государства, чтобы не иметь дел с Трампом, но, по его словам, это не очень обнадёживает.
В материале говорится, что теперь действующий американский лидер должен убедить союзников в своей способности преодолеть политический кризис и остаться в гонке за президентское место, а не только в том, что готов бороться за переизбрание. Автор статьи утверждает, что теперь Байдену нужно показать свои лидерские качества на саммите Североатлантического альянса в США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что Байден не рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки. По её словам, пока ещё действующий американский лидер также не рассматривает возможность ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.