Из Сирии на родину вернули ещё 20 российских детей

На родину из Сирии вернули ещё 20 российских детей. Как сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, в скором времени доставленные в Россию несовершеннолетние встретятся со своими родными.

"На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о передаче 20 ребят в возрасте от 5 до 15 лет. Среди них есть братья и сёстры", — говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила, что все дети знают русский язык и с интересом воспринимали дорогу в Россию. Она также подчеркнула, что впереди их ждёт медобследование в федеральной клинике и реабилитация в одном из московских центров, где с ними поработают психологи, а родственникам дадут рекомендации по дальнейшей адаптации.

В заключение Львова-Белова поблагодарила всех причастных к этому возвращению детей на родину. Среди перечисленных ею были военнослужащие ВС РФ в Сирии, руководство Арабской Республики, различные российские ведомства и другие.