В Хабаровске перевернулся катер с людьми, пропали три человека

В Хабаровском крае перевернулся катер с пятью пассажирами на борту. Как передаёт в телеграм-канале региональное Управление МЧС РФ, троих из них до сих пор ищут.

Спасатели МЧС России ведут поиски людей, перевернувшихся на катере в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС Хабаровского края

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось около двух часов ночи 7 июля недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске. В результате произошедшего в воде оказались пять человек.

Мужчине и женщине, которые находились на судне в качестве пассажиров, удалось выбраться на берег самостоятельно. А вот судьба ещё двух пассажирок и судоводителя остаётся неизвестной.

Поиски людей организовали спасатели, на месте также работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, люди были без спасательных жилетов.