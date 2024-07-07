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7 июля, 04:05

В Хабаровске перевернулся катер с людьми, пропали три человека

МЧС РФ: В Хабаровске ищут трёх пассажиров перевернувшегося катера

В Хабаровском крае перевернулся катер с пятью пассажирами на борту. Как передаёт в телеграм-канале региональное Управление МЧС РФ, троих из них до сих пор ищут.

Спасатели МЧС России ведут поиски людей, перевернувшихся на катере в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС Хабаровского края

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось около двух часов ночи 7 июля недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске. В результате произошедшего в воде оказались пять человек.

Мужчине и женщине, которые находились на судне в качестве пассажиров, удалось выбраться на берег самостоятельно. А вот судьба ещё двух пассажирок и судоводителя остаётся неизвестной.

Поиски людей организовали спасатели, на месте также работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, люди были без спасательных жилетов.

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Ранее Life.ru писал, что у берегов Стамбула катер столкнулся с причалом и затонул. Как сообщили в пресс-службе Генерального управления береговой охраны Турции, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров.

Обложка ©

Telegram / МЧС Хабаровского края

Алексей Соловьёв
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