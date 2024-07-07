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7 июля, 05:42

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" продлил контракт с баскетболистом Леброном Джеймсом

Леброн Джеймс. Обложка © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Леброн Джеймс. Обложка © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Американский баскетболист, нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщили в пресс-службе команды НБА.

Детали контракта не разглашаются. Однако, по данным журналиста портала The Athletic Шэмса Чарании, соглашение с игроком рассчитано на два года. За это время он заработает заработает свыше 101 миллиона долларов. Предстоящий сезон станет для спортсмена 22-м в НБА. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков.

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Ранее "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрал сына Леброна Джеймса Бронни во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он будет выступать под общим номером 55.

Матвей Константинов
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