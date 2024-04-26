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26 апреля, 17:53

Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян до декабря 2024-го

FIBA продлила отстранение россиян до декабря 2024 года

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение команд из РФ и Белоруссии до декабря текущего года. В это время должно состояться очередное заседание центрального совета организации. Об этом заявили в ФИБА в пятницу, 26 апреля.

Напомним, Международная федерация баскетбола отстранила сборные двух стран от соревнований в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Кроме того, команды убрали из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира 2023-го. А мужскую сборную РФ по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024.

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Ранее Life.ru писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) ждёт всего около 40 атлетов из России на Играх в Париже. Они не смогут участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. Даже зрители не имеют права приносить с собой национальную атрибутику. Также МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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